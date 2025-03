Alimenti, quali sono quelli che allungano la vita e quelli che la accorciano: lo studio choc

06 marzo 2025 a

Quali sono gli alimenti che ci permettono di allungare la nostra vita? Questo è stato l’obiettivo di ricerca di uno studio che ha coinvolto oltre un milione di persone, e al quale hanno partecipato anche i ricercatori dell'Università di Bologna. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Advances in Nutrition, ha preso in esame l'impatto di 14 gruppi di alimenti sul rischio di mortalità per tutte le cause: cereali (integrali e raffinati), frutta, verdura, noci, legumi, pesce e prodotti ittici, uova, latte e latticini, carne e prodotti a base di carne (comprese carni rosse e bianche, lavorate e non lavorate), bevande zuccherate e zuccheri aggiunti.

Una dieta molto ricca di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce è fortemente associata a una riduzione della mortalità per tutte le cause: dunque questi gruppi di alimenti (in particolare noci e cereali integrali) svolgono un ruolo protettivo per la salute generale e la longevità. Ma non finisce qui. Anche i legumi possono essere un potente alleato per allungare la nostra vita. Discorso diverso per la carni rosse e lavorate, e le bevande zuccherate. l'abuso di questi alimenti è correlato a un aumento della mortalità. Infine, per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, non è stato trovato alcun collegamento con la durata della vita, né in positivo né in negativo.

"I nostri risultati confermano i benefici per la longevità associati all'aumento del consumo di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce, tutti chiaramente associati a tassi di mortalità più bassi - hanno spiegato i ricercatori -. Questi alimenti sono generalmente ricchi di nutrienti cruciali, tra cui vitamine, minerali, fibre alimentari e grassi sani, essenziali per ridurre al minimo l'infiammazione, migliorare la salute metabolica e prevenire malattie non trasmissibili come quelle cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e i tumori".