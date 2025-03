"Vi racconto cosa accade al corpo un secondo prima della morte": il video dell'esperta fa il giro del mondo

09 marzo 2025 a

Julie McFadden, infermiera di Los Angeles con oltre 15 anni di esperienza tra terapia intensiva e ospizi, ha deciso di raccontare sui social cosa ha imparato nel corso della sua esperienza professionale soffermandosi soprattutto su cosa accade ai pazienti quando arrivano all'ultimo respiro che precede la morte. Un modo per preparare i familiari a cosa accade quando ci si separa da un proprio caro: "Uno degli eventi più sconvolgenti è la respirazione di Cheyne-Stokes, una sequenza di respiri rapidi e irregolari seguiti da lunghi silenzi. Il paziente è completamente incosciente. Non sta soffrendo, non sta lottando per respirare", spiega McFadden.