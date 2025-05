Chiara Ferragni di nuovo single: Tronchetti Provera torna dall'ex

Chiara Ferragni torna single? Giovanni Tronchetti Provera è tornato tra le braccia dell’ex moglie Nicole Moellhausen. La conferma nelle foto diffuse dal settimanale Chi in cui si vede l'imprenditore assieme alla madre dei suoi tre figli. Il riavvicinamento è avvenuto a Portofino il week end scorso. Secondo il racconto della rivista, il manager è arrivato a Portofino venerdì sera con i tre figli, ospite della madre, per andare a prendere un aperitivo e - in un tavolo accanto a lui -c’era la sua ex moglie con un gruppo di amiche.

Solo il giorno dopo Tronchetti Provera accompagna la ex moglie alla macchina e, dopo una lunga chiacchierata, tra i due scatta un bacio. Insomma, una prova che la storia tra l'imprenditrice digitale e Tronchetti Provera è finita. La stessa Ferragni, durante il podcast della sorella Valentina, ha tuonato: "Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente. Dicono di volerla. Tutti vogliono quella lì forte, indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo, che si fa rispettare, però poi quando ce l'hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa".