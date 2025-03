Dieta termogenica, ecco gli alimenti che bruciano tutto e ti fanno dimagrire: una rivoluzione

10 marzo 2025 a

a

a

La nuova dieta che sta prendendo sempre più piede è quella termogenica che permette, attraverso la generazione del calore di bruciare i grassi mantenendo comunque inalterata la temperatura corporea. A parlarne al Corriere è la biologa nutrizionista Francesca Beretta: "La termogenesi è il processo attraverso cui l’organismo genera calore per mantenere stabile la temperatura corporea. Questo processo richiede energia e può essere influenzato da diversi fattori: su tutti l’attività fisica, poi la temperatura ambientale, infine l’alimentazione. La termogenesi diet-indotta, infatti, è la stimolazione della produzione di calore, o meglio di energia, attraverso l’assunzione di determinati alimenti, i cosiddetti termogenici". Di fatto stiamo parlando di un regime alimentare che potrebbe accelerare la produzione di calore nel corpo e in questo modo spingerlo da un lato a bruciare più calorie e dall'altro a consumare più energia: "È questo il principio alla base delle diete termogeniche che mirano a promuovere una maggiore combustione di grassi e una gestione più efficiente del metabolismo attraverso l’alimentazione".

Ed ecco che l'esperta spiega quali sono gli alimenti che di fatto accelerano la produzione di calore: "Tra gli alimenti termogenici, il peperoncino occupa un posto di eccellenza — argomenta Beretta —. Questo perché contiene capsaicina, una sostanza che aumenta la temperatura corporea e accelera il metabolismo. Aggiungere ai pasti del peperoncino o altre spezie piccanti come, ad esempio, il pepe nero può stimolare la combustione dei grassi".

Quali sono gli alimenti che allungano la vita e quelli che la accorciano? Lo studio ribalta ciò che sappiamo

Poi cè il tè verde che, ricco di catechine, "contribuisce ad alzare il metabolismo e favorisce la mobilitazione dei grassi. In più agevola l’idratazione: un motivo ulteriore per berlo quotidianamente. Anche il caffè ha un forte potere termogenetico. La caffeina in esso contenuta agisce sul sistema nervoso e favorisce l’ossidazione dei grassi. Una tazza di caffè al mattino o prima dell’attività fisica può dare un’ulteriore spinta al metabolismo". Infine svela anche quali sono i cibi che invece rallentano il metabolismo: "È il caso dei dolci, delle bevande zuccherate e dei prodotti da forno confezionati: sono ricchi di zuccheri raffinati, spiega Beretta. Per questo, oltre a allentare il metabolismo, favoriscono l’accumulo di grasso corporeo. Da limitare o addirittura eliminare".