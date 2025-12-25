Pink Floyd, clamoroso: 50 anni dopo... cosa è successo

La musica è senza tempo (ovvietà...) ma quella composta nel secolo scorso sembra stia facendo impazzire in questo 2025 che va a spegnersi. Partiamo dalla canzone natalizia per eccellenza, All I want for christmas is you: il brano di Mariah Carey uscito nel 1994, ha battuto ogni record per aver mantenuto la prima posizione nella Billboard hot 100 per 20 settimane, dominando classifiche, radio e playlist in mezzo mondo. Il suo ritorno al vertice ha permesso di superare il primato detenuto in precedenza da Old town road di Lil Nas e Billy Ray Cyrus e da Bar song (tipsy) degli Shaboozey. Evento che, secondo le stime di Forbes e The Economist, porta nelle tasche di Mariah, ogni Natale, tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari solo in royalties. Ma in queste ore All I want for christmas is you se la deve vedere con Last Christmas degli Wham!, brano sempre vecchiotto, pubblicato nel 1984 e diventato un altro classico delle feste visto che sta risalendo la classifica in questo Natale 2025. Chi, fra i due brani, sarà al top fra quattro giorni non lo sappiamo ma è singolare che entrambi risalgono, appunto, al 20esimo secolo.
NUOVI ADEPTI
E poi i Pink Floyd, che con il Natale c’entrano il giusto ma sono tornati a spopolare. La lisergica band del fluido rosa è sempre lì, pronta a sfidare i decenni e a conquistare nuovi adepti a tal punto da aver raggiunto con la riedizione peri 50 annidi Wish you were here, capolavoro del 1975, la vetta delle classifiche italiane Fimi/Niq degli album, dei cd, vinili e musicassette, più venduti. Stessa cosa nel Regno Unito dove Wish you were here 50 è stato nominato Christmas Number One Album ed è al top. Vero, non si venderanno più i dischi fisici come una volta nell’era di TikTok e di Spotify — laddove Emma Marrone, peraltro, è al top con L’amore non mi basta, brano non del secolo scorso ma stagionato anch’esso e uscito nel 2013 — tuttavia è singolare che una band scioltasi da tempo tocchi questo primato con un album che ha mezzo secolo di vita, riproposto in versioni rimasterizzate e arricchite da rarità e inediti. Essendo uno degli album già iconici dei Pink Floyd, in via Ripa di Porta Ticinese 47 a Milano è stato addirittura inaugurato un Pop Up Store dedicato ai 50 anni di Wish you were here. Nick Mason, batterista storico della band, ricorda così la creazione di quel capolavoro: «Nel rimetterci le mani per rimasterizzate le nuove versioni mi sono stupito di come sia stato registrato all’epoca, in quel posto meraviglioso che erano gli Abbey Road Studios».
L’occasione di visitare il Pop Store milanese è unica: i temi di Wish you were here, si intersecano con l’omaggio a Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd e scomparso nel 2006 dopo anni di sofferenza. Mason lo ha ricordato così: «Syd stava molto male per un problema causato dalla droga e ci venne a trovare in studio mentre registravamo, quasi non lo riconoscemmo. Quella sua visita di ha contribuito a cristallizzare i temi del disco. Un lavoro che definire difficile da realizzare è quasi riduttivo anche se è magnifico ricordarlo ora, mezzo secolo dopo». E ancora: «Due i motivi di quelle incisioni di Wish you were here: avevamo prodotto The Dark Side of the Moon da poco, quindi tutti sapevano che il disco successivo sarebbe stato guardato con molta attenzione. Secondo motivo, stavamo crescendo come band e stavamo diventando grandi». Come noto i Pink Floyd ora non hanno più contatti fra loro, hanno litigato ferocemente, soprattutto David Gilmour con Roger Waters, ma Mason li ricorda così: «Allora eravamo quattro persone che lavoravano insieme producendo dischi migliori rispetto a quello individuali». Vero.