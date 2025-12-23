Escherichia coli, quando e come diventa un rischio per la salute

Quando si sente nominare Escherichia coli, o più semplicemente E. coli, si pensa immediatamente a intossicazioni alimentari e rischi per la salute, ma in realtà questo batterio non è sempre un nemico. Al contrario, convive quotidianamente con l’uomo e con molti animali senza causare alcun danno, facendo parte della normale flora intestinale. La maggior parte dei ceppi di Escherichia coli è infatti innocua e svolge funzioni utili per l’organismo, contribuendo alla digestione, alla produzione di alcune vitamine come la vitamina K e B12, essenziali per l’organismo e al mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema intestinale, aiutando anche a limitare la crescita di microrganismi potenzialmente dannosi. I problemi si verificano solo in presenza di ceppi patogeni, cioè da varianti del batterio che hanno acquisito caratteristiche in grado di causare malattie.

Questi ceppi possono produrre tossine o aderire alla mucosa intestinale, alterando il normale funzionamento dell’apparato digerente e provocando sintomi come diarrea, crampi addominali, nausea, vomito e talvolta febbre. Nella maggior parte delle persone sane l’infezione ha un decorso lieve o moderato e tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni, senza la necessità di trattamenti specifici. E. coli è un batterio Gram-negativo con una forma simile a un bastoncello, le sue dimensioni sono microscopiche circa 2 micrometri di lunghezza, è dotato di flagelli che gli permettono di muoversi.