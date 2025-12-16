Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Tumore alla gola: ecco il sintomo che spiega tutto

di Paola Natalimartedì 16 dicembre 2025
Tumore alla gola: ecco il sintomo che spiega tutto

2' di lettura

Un mal di gola che non passa, una voce che cambia o un fastidio persistente possono sembrare disturbi banali, ma in alcuni casi sono i primi segnali di un tumore alla gola, una patologia seria che interessa faringe, laringe e strutture vicine come bocca e seni paranasali. I tumori del distretto testa-collo, in particolare quelli che interessano la faringe e la laringe rappresentano una quota significativa delle neoplasie maligne in Italia.  Nel nostro Paese si contano circa 2.800 nuovi casi l’anno di tumore della laringe tra gli uomini e 500 tra le donne. Nel mondo i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 4 per cento circa di tutte le neoplasie maligne. I sintomi iniziali sono spesso subdoli e facilmente confusi con raffreddore, laringite o irritazioni comuni. Un dolore che persiste, difficoltà a deglutire, voce roca o alterata, fastidio all’orecchio, gonfiore al collo, ulcere o macchie in bocca e occasionalmente sanguinamento nasale o orale sono segnali che non vanno ignorati. Anche se possono avere cause benigne, se durano più di due tre settimane è fondamentale rivolgersi a un medico o a uno specialista: la diagnosi precoce può fare la differenza tra un trattamento efficace e complicazioni più gravi. I fattori di rischio principali sono noti: fumo e alcol rimangono i responsabili di gran parte dei casi, soprattutto se combinati, mentre l’infezione da Papilloma virus umano (HPV) è un’importante causa dei tumori dell’orofaringe, colpendo spesso persone più giovani. L’esposizione a sostanze irritanti, una cattiva igiene orale e un’alimentazione povera di frutta e verdura aumentano ulteriormente il rischio.

La prevenzione è sempre importante e passa attraverso stili di vita sani: evitare il fumo, limitare alcolici, curare l’igiene orale e seguire una dieta equilibrata sono passi fondamentali. Se un sintomo sospetto persiste per più di tre settimane, rivolgersi a un medico o a un otorinolaringoiatra è essenziale. Cercare informazioni su forum, social o motori di ricerca non può sostituire la valutazione di un professionista e rischia di ritardare cure tempestive. Il tumore alla gola è una malattia seria, ma oggi la possibilità di curarla con successo cresce significativamente se intercettata in tempo. Conoscere i segnali, evitare i fattori di rischio e rivolgersi sempre a un medico rimane la strategia più efficace per proteggere la propria salute.

tag
tumore gola
lingua
Bocca
anti fumo

L'attrice Francesca Neri, le cicatrici sulla sua bocca. Dopo la malattia, immagini inquietanti

Val Kilmer e il tumore alla gola, la tragica fine della star di Hollywood a 63 anni: "Devo decidere se mangiare o respirare"

MEDICINA Apnee da sonno: sono colpa di una lingua ‘grassa’

ti potrebbero interessare

Alcolici, attenti al Natale: la dose che stronca il fegato

Alcolici, attenti al Natale: la dose che stronca il fegato

Redazione
Cancro, ecco l'alimento che "blocca" il tumore alla prostata

Cancro, ecco l'alimento che "blocca" il tumore alla prostata

Alimentazione, il segreto di una lunga vita in questi 5 cibi

Alimentazione, il segreto di una lunga vita in questi 5 cibi

Paola Natali
Tendinosi, la patologia della tastiera: pollice, attenzione al sintomo

Tendinosi, la patologia della tastiera: pollice, attenzione al sintomo

Paola Natali