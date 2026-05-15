Tumore al cervello e testosterone, il legame: allarme per gli uomini

Gli ormoni sessuali maschili potrebbero avere un ruolo molto più importante di quanto si pensasse nella protezione del cervello. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature ha infatti acceso i riflettori su un possibile collegamento tra la riduzione degli androgeni ,come il testosterone, e la crescita dei tumori cerebrali. Secondo gli studiosi, la perdita di questi ormoni non influenzerebbe soltanto aspetti legati al metabolismo, alla massa muscolare o alla sfera sessuale, ma potrebbe modificare anche il delicato equilibrio immunitario del cervello. Il risultato sarebbe un ambiente biologico più favorevole allo sviluppo e alla progressione delle cellule tumorali. Gli androgeni sono ormoni fondamentali per lo sviluppo delle caratteristiche maschili, ma negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato che la loro funzione va ben oltre il sistema riproduttivo. Questi ormoni partecipano infatti anche alla regolazione dell’infiammazione, del metabolismo cellulare e della risposta immunitaria. Lo studio pubblicato su Nature suggerisce che quando i livelli di testosterone diminuiscono, il cervello possa entrare in uno stato di neuroinfiammazione cronica. In pratica, alcune cellule del sistema nervoso iniziano a produrre segnali infiammatori che alterano il normale funzionamento dell’ambiente cerebrale.

Questa infiammazione non riguarda solo il tessuto nervoso, ma coinvolge anche le difese immunitarie. Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti più importanti della ricerca. Secondo gli autori dello studio, la riduzione degli androgeni sembra compromettere la capacità del sistema immunitario di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. In condizioni normali, il nostro organismo è in grado di individuare molte cellule anomale e distruggerle prima che si trasformino in tumori. Quando però si sviluppa uno stato infiammatorio persistente, questo meccanismo può indebolirsi. Le cellule immunitarie diventano meno efficienti e il tumore riesce più facilmente a crescere e a sfuggire ai controlli dell’organismo. I ricercatori hanno osservato che nei modelli analizzati la perdita di androgeni era associata a una maggiore attivazione delle vie infiammatorie nel cervello e a una ridotta risposta immunitaria contro le cellule tumorali. In altre parole, il cervello diventava un ambiente più “accogliente” per la progressione della malattia.

La ricerca è ancora nelle fasi iniziali e saranno necessari ulteriori studi per capire quanto questi risultati possano essere applicati all’uomo. Tuttavia, la scoperta potrebbe aprire nuove strade sia nella prevenzione sia nelle terapie contro alcuni tumori cerebrali. Comprendere il legame tra ormoni, infiammazione e sistema immunitario potrebbe infatti aiutare gli scienziati a sviluppare trattamenti più mirati, capaci non solo di colpire il tumore, ma anche di modificare l’ambiente biologico che ne favorisce la crescita. Negli ultimi anni la medicina sta sempre più evidenziando quanto il corpo funzioni come un sistema interconnesso: ormoni, cervello e difese immunitarie dialogano continuamente tra loro. E questa ricerca rafforza l’idea che anche un cambiamento ormonale possa avere effetti molto più profondi e complessi sulla salute dell’organismo.