Alzheimer, inquietante boom in Italia: ecco quanti sono i casi

Il boom dei casi di Alzheimer in Italia è ormai un dato strutturale e le proiezioni parlano chiaro: la demenza è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi decenni. Secondo il rapporto The prevalence of dementia in Europe 2025, diffuso da Alzheimer Europe e presentato dalla Federazione Alzheimer Italia, oggi nel nostro Paese vivono oltre 1 milione e 430mila persone con demenza. Entro il 2050 il numero potrebbe arrivare a 2 milioni e 200mila, con un aumento del 54%.

L’Italia detiene già il primato europeo per incidenza sulla popolazione: il 2,4% degli abitanti è affetto da demenza, quota destinata a salire al 4,2% nei prossimi venticinque anni. Un fenomeno strettamente legato all’invecchiamento demografico e che colpisce soprattutto le donne. Nel 2025 si stimano 946mila donne con demenza contro 491mila uomini; nel 2050 i numeri potrebbero superare 1,4 milioni di donne e 807mila uomini.