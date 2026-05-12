Emorragie, stop in 5 secondi: la scoperta dei coaguli sintetici

Un’emorragia grave può diventare fatale in pochi minuti, soprattutto in contesti di emergenza dove l’intervento medico non è immediato. Per questo, una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature potrebbe rappresentare una svolta nel primo soccorso: coaguli sintetici in grado di arrestare il sangue in appena cinque secondi.

Lo studio descrive una tecnologia innovativa che sfrutta principi della ricerca premiata con il Nobel per la Chimica nel 2022, applicati alla creazione di strutture artificiali capaci di imitare il comportamento dei coaguli naturali. In particolare, i ricercatori hanno sviluppato aggregati simili a quelli dei globuli rossi, progettati per attivare rapidamente il processo di coagulazione e bloccare la perdita di sangue anche in caso di ferite profonde. Nei test condotti finora sui modelli animali, in particolare sui topi, questi coaguli sintetici hanno dimostrato la capacità di arrestare emorragie provocate da ferite chirurgiche in tempi estremamente ridotti, circa cinque secondi. Un risultato che supera la velocità dei normali processi fisiologici e di molti trattamenti farmacologici oggi utilizzati in emergenza.

Il principio alla base del sistema è quello di favorire una coagulazione controllata e immediata, creando una sorta di “tappo biologico” temporaneo che sigilla il vaso sanguigno lesionato. A differenza dei meccanismi naturali, che richiedono una cascata di reazioni complesse, il coagulo sintetico agisce in modo diretto e mirato. Secondo gli autori dello studio, questa tecnologia potrebbe in futuro avere applicazioni importanti in chirurgia, nei pronto soccorso e nei contesti di emergenza, come incidenti o traumi sul campo. Tuttavia, al momento la ricerca è ancora in fase preclinica e necessita di ulteriori verifiche prima di un possibile utilizzo sull’uomo.

La sfida principale sarà garantire non solo l’efficacia, ma anche la sicurezza, evitando rischi come la formazione di coaguli indesiderati o effetti collaterali sul sistema circolatorio. Nonostante ciò, i risultati ottenuti aprono scenari promettenti per una nuova generazione di strumenti emostatici rapidi e mirati. Se confermata anche negli studi successivi, questa tecnologia potrebbe cambiare radicalmente la gestione delle emorragie acute, riducendo i tempi di intervento e aumentando le possibilità di sopravvivenza nei casi più critici.