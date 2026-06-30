Soldi e amore, così il denaro cambia le regole dell'attrazione

Per molto tempo, la ricerca sulle relazioni sentimentali ha cercato di capire se le preferenze nei partner siano il risultato di fattori biologici, culturali o sociali. Una delle domande più discusse riguarda le differenze tra uomini e donne nella scelta del partner: perché, in media, le donne attribuiscono maggiore importanza a caratteristiche come stabilità economica e status sociale, mentre gli uomini sembrano dare più peso all’attrattiva fisica. Uno studio pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) propone una lettura diversa e più dinamica: queste differenze non sono fisse, ma cambiano in funzione dell’ambiente economico e della disuguaglianza di genere. L’idea centrale è che le preferenze romantiche non vadano considerate tratti rigidi della personalità o della biologia, ma piuttosto strategie flessibili che rispondono alle condizioni in cui le persone vivono. In particolare, lo studio si inserisce in un lungo dibattito scientifico di oltre trent’anni tra psicologia evoluzionistica e teorie socioculturali, che hanno cercato di spiegare perché esistano differenze sistematiche tra uomini e donne nella scelta del partner. Da un lato, alcune teorie sostengono che queste differenze siano il risultato di adattamenti evolutivi; dall’altro, si è ipotizzato che siano il prodotto dei ruoli sociali storicamente assegnati ai generi.

Per testare queste ipotesi, i ricercatori hanno utilizzato un approccio sperimentale innovativo, coinvolgendo circa 600 partecipanti provenienti da diversi Paesi e inserendoli in ambienti economici virtuali. In questi scenari, venivano manipolati due fattori principali: il livello di reddito personale e il grado di disuguaglianza economica tra uomini e donne. Questo permetteva di osservare come cambiassero le preferenze romantiche in condizioni economiche diverse, isolando l’effetto del contesto. I risultati mostrano un quadro chiaro: le preferenze per un partner con risorse economiche aumentano quando le persone si trovano in condizioni di maggiore povertà o quando appartengono al gruppo meno avvantaggiato economicamente. In altre parole, il bisogno di sicurezza materiale rende più rilevanti caratteristiche come un buon lavoro, stabilità economica o capacità di fornire risorse. Al contrario, quando le persone dispongono di maggiori risorse, queste preferenze si indeboliscono.

Uno dei risultati più rilevanti riguarda proprio le differenze di genere. Lo studio mostra che il divario tra uomini e donne nelle preferenze legate alle risorse tende a ridursi o scomparire quando le donne hanno maggiore accesso alle risorse economiche. Questo suggerisce che non sia il genere in sé a determinare tali preferenze, ma la posizione economica relativa. Quando le condizioni materiali si avvicinano, anche le differenze di comportamento tra uomini e donne diventano meno marcate. Interessante è anche il fatto che altre preferenze, come quelle legate all’età o all’attrattiva fisica del partner, rimangono molto più stabili e non sembrano essere influenzate in modo significativo dalla manipolazione economica. Questo indica che non tutte le caratteristiche desiderate in un partner sono ugualmente flessibili: alcune rispondono al contesto economico, altre restano più costanti nel tempo.

Un altro elemento importante emerso dallo studio riguarda la posizione individuale all’interno della scala sociale. Le persone più ricche, indipendentemente dal genere, tendono a dare meno importanza alle caratteristiche legate alle risorse economiche nei potenziali partner. Questo rafforza l’idea che le preferenze siano in parte guidate da una logica di “utilità”: ciò che è più difficile da ottenere diventa più desiderabile, mentre ciò che è già disponibile perde centralità. Il lavoro pubblicato su PNAS si inserisce così in una visione più ampia delle relazioni umane come fenomeno adattivo. Le preferenze non sono viste come statiche o universali, ma come risposte flessibili a condizioni sociali ed economiche mutevoli. In questa prospettiva, ciò che consideriamo “ideale” in un partner non è indipendente dal contesto, ma profondamente intrecciato con la nostra posizione nella società. Questa interpretazione ha anche implicazioni più ampie. Se le preferenze cambiano con l’economia e la distribuzione delle risorse, allora i cambiamenti sociali , come la riduzione delle disuguaglianze di genere o l’aumento dell’autonomia economica femminile, potrebbero influenzare nel tempo anche il modo in cui si formano le coppie e ciò che viene considerato desiderabile in una relazione. Non si tratta quindi di un cambiamento immediato o lineare, ma di un processo graduale in cui cultura, economia e comportamento individuale si influenzano reciprocamente. In definitiva, lo studio suggerisce che le dinamiche dell’attrazione non possono essere comprese separando biologia, cultura ed economia. Al contrario, è proprio dall’interazione tra questi fattori che emergono le preferenze che guidano le relazioni umane.