Inchiesta arbitri, tutto archiviato: "Nessun sistema di interferenze"

Finita indagata nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, la società nerazzurra è stata archiviata poche ore dopo. La Procura di Milano, si legge nel comunicato, "non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine". Insomma, mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e persino pedinamenti non hanno individuato nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta.

La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sugli arbitri chiedendo l'archiviazione di Gianluca Rocchi , l'ex designatore arbitrale, e di Andrea Gervasoni, il suo vice. Già archiviata, invece, l'Inter, che era iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa di società. Il club era finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite.

Intanto Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, commenta così la decisione della Procura: "Rocchi aveva risposto puntualmente a tutte le contestazioni, tutti i rilievi della procura, a dimostrazione di come si sia sempre comportato in maniera corretta. Le designazioni - prosegue l'avvocato - sono sempre state autonome, indipendenti, non ha mai subito condizionamenti da nessuno. Dopo l'interrogatorio avevo avuto un'impressione favorevole sul fatto che la procura si sarebbe resa conto che le contestazioni erano infondate e che si sarebbe andati verso l'archiviazione, poi la speranza è diventata certezza".

Ora l'indagine si sposta nelle mani dei magistrati di Monza e in quelle della giustizia sportiva. Starà a loro stabilire se gli atti raccolti nell'inchiesta sul mondo arbitrale e sull'Inter possano fornire ulteriori risvolti. Nel comunicato firmato dal procuratore Marcello Viola si parla di "interferenze" nelle designazioni, ma non di "sistema strutturato", cioè manca la prova che si sia inciso sulla regolarità delle gare finite sotto i riflettori. In seguito alla richiesta di archiviazione del designatore Gianluca Rocchi, ora sarà la giudice per le indagini preliminari Giulia Marozzi a decidere se mettere la parola fine alla questione, mentre la società Inter è già archiviata e a chiedere approfondimenti su questo profilo potrebbe essere solo la Procura generale.