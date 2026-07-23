Salute mentale, ecco cosa rivela l'essere una persona curiosa

Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature analizza il rapporto tra il modo in cui cerchiamo nuove informazioni, affrontiamo le difficoltà e viviamo le emozioni, e alcune caratteristiche psicologiche presenti nella popolazione generale. La curiosità è una delle caratteristiche che più hanno contribuito allo sviluppo umano: spinge a fare domande, esplorare il mondo, imparare cose nuove e cercare soluzioni ai problemi. Ma il modo in cui una persona è curiosa può essere diverso da individuo a individuo e alcune forme di curiosità sembrano avere un legame con particolari aspetti della salute mentale.

A esplorare questo rapporto è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato il legame tra alcuni tratti della curiosità e la presenza di caratteristiche schizotipiche o di sintomi depressivi subclinici, cioè segnali depressivi che non raggiungono una diagnosi clinica. La ricerca ha coinvolto due gruppi della popolazione generale, con due esperimenti online: il primo su 238 persone per studiare il rapporto tra curiosità e tratti schizotipici, il secondo su 264 partecipanti per analizzare il legame con sintomi depressivi lievi. Gli studiosi hanno sottolineato un punto centrale: la curiosità non è un fenomeno unico, ma comprende diverse dimensioni. Tra quelle analizzate ci sono l’esplorazione gioiosa, cioè il piacere di scoprire e imparare cose nuove; la tolleranza allo stress, ovvero la capacità di affrontare situazioni incerte o difficili senza sentirsi sopraffatti; e la sensibilità alla privazione, che rappresenta la spinta a colmare una mancanza di conoscenza o a trovare una risposta quando qualcosa non è chiaro.

Secondo i risultati, sia le persone con maggiori caratteristiche schizotipiche sia quelle con sintomi depressivi subclinici mostravano livelli più bassi di esplorazione gioiosa e di tolleranza allo stress. In altre parole, una minore capacità di provare piacere nella scoperta e una maggiore difficoltà nel gestire l’incertezza sembrerebbero essere associate a queste condizioni psicologiche. Lo studio ha evidenziato anche una differenza interessante: la sensibilità alla privazione, cioè il forte bisogno di trovare spiegazioni e risolvere dubbi, è risultata collegata in modo più selettivo alle caratteristiche schizotipiche. Questo elemento suggerisce che alcuni aspetti della curiosità potrebbero avere funzioni diverse: in alcuni casi possono favorire apprendimento e crescita personale, mentre in altri possono accompagnarsi a particolari modalità di pensiero e di elaborazione delle informazioni. I ricercatori precisano che questi risultati non indicano che essere curiosi provochi depressione o caratteristiche schizotipiche, né che determinate forme di curiosità siano necessariamente negative. Lo studio invita piuttosto a considerare la curiosità come un fenomeno complesso, composto da più elementi emotivi e motivazionali. Comprendere queste differenze potrebbe aiutare in futuro a sviluppare strumenti più precisi per studiare il benessere psicologico e i fattori che influenzano la salute mentale. La ricerca apre quindi una prospettiva nuova: anche un tratto apparentemente semplice come la curiosità può raccontare molto del modo in cui le persone affrontano il mondo, le difficoltà e il proprio equilibrio emotivo.