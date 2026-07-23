Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Salute mentale, ecco cosa rivela l'essere una persona curiosa

di Paola Nataligiovedì 23 luglio 2026
Salute mentale, ecco cosa rivela l'essere una persona curiosa

2' di lettura

Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature analizza il rapporto tra il modo in cui cerchiamo nuove informazioni, affrontiamo le difficoltà e viviamo le emozioni, e alcune caratteristiche psicologiche presenti nella popolazione generale. La curiosità è una delle caratteristiche che più hanno contribuito allo sviluppo umano: spinge a fare domande, esplorare il mondo, imparare cose nuove e cercare soluzioni ai problemi. Ma il modo in cui una persona è curiosa può essere diverso da individuo a individuo e alcune forme di curiosità sembrano avere un legame con particolari aspetti della salute mentale.

A esplorare questo rapporto è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato il legame tra alcuni tratti della curiosità e la presenza di caratteristiche schizotipiche o di sintomi depressivi subclinici, cioè segnali depressivi che non raggiungono una diagnosi clinica. La ricerca ha coinvolto due gruppi della popolazione generale, con due esperimenti online: il primo su 238 persone per studiare il rapporto tra curiosità e tratti schizotipici, il secondo su 264 partecipanti per analizzare il legame con sintomi depressivi lievi. Gli studiosi hanno sottolineato un punto centrale: la curiosità non è un fenomeno unico, ma comprende diverse dimensioni. Tra quelle analizzate ci sono l’esplorazione gioiosa, cioè il piacere di scoprire e imparare cose nuove; la tolleranza allo stress, ovvero la capacità di affrontare situazioni incerte o difficili senza sentirsi sopraffatti; e la sensibilità alla privazione, che rappresenta la spinta a colmare una mancanza di conoscenza o a trovare una risposta quando qualcosa non è chiaro.

Secondo i risultati, sia le persone con maggiori caratteristiche schizotipiche sia quelle con sintomi depressivi subclinici mostravano livelli più bassi di esplorazione gioiosa e di tolleranza allo stress. In altre parole, una minore capacità di provare piacere nella scoperta e una maggiore difficoltà nel gestire l’incertezza sembrerebbero essere associate a queste condizioni psicologiche. Lo studio ha evidenziato anche una differenza interessante: la sensibilità alla privazione, cioè il forte bisogno di trovare spiegazioni e risolvere dubbi, è risultata collegata in modo più selettivo alle caratteristiche schizotipiche. Questo elemento suggerisce che alcuni aspetti della curiosità potrebbero avere funzioni diverse: in alcuni casi possono favorire apprendimento e crescita personale, mentre in altri possono accompagnarsi a particolari modalità di pensiero e di elaborazione delle informazioni. I ricercatori precisano che questi risultati non indicano che essere curiosi provochi depressione o caratteristiche schizotipiche, né che determinate forme di curiosità siano necessariamente negative. Lo studio invita piuttosto a considerare la curiosità come un fenomeno complesso, composto da più elementi emotivi e motivazionali. Comprendere queste differenze potrebbe aiutare in futuro a sviluppare strumenti più precisi per studiare il benessere psicologico e i fattori che influenzano la salute mentale. La ricerca apre quindi una prospettiva nuova: anche un tratto apparentemente semplice come la curiosità può raccontare molto del modo in cui le persone affrontano il mondo, le difficoltà e il proprio equilibrio emotivo.

tag
caratteristiche schizotipiche
sintomi depressivi
salute mentale

salute a tavola Ansia stress e stanchezza mentale perché l'alimentazione può fare la differenza

Cade il tabù Rose Villain, il dramma personale: "Perché vado in cura"

Incontro con gli studenti Fedez, confessione choc: "Prendevo sette psicofarmaci insieme"

ti potrebbero interessare

Generazione Z, il grosso problema a lavoro che rovina le vite

Generazione Z, il grosso problema a lavoro che rovina le vite

Paola Natali
Il tuo sguardo racconta chi sei: la scoperta negli occhi che rivela come ragiona il cervello

Il tuo sguardo racconta chi sei: la scoperta negli occhi che rivela come ragiona il cervello

Paola Natali
Cin Cin

Cin Cin

Lucia Esposito
Cancro ed infiammazione il nuovo indicatore per il tumore alla vescica

Cancro ed infiammazione il nuovo indicatore per il tumore alla vescica

Paola Natali