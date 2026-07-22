Generazione Z, il grosso problema a lavoro che rovina le vite

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature analizza il rapporto tra pressioni lavorative, equilibrio personale e benessere psicologico dei giovani lavoratori: il capitale psicologico può aiutare a proteggere dalla fatica emotiva. Entrare nel mondo del lavoro per la Generazione Z significa spesso affrontare una nuova sfida: riuscire a conciliare ambizioni professionali, richieste aziendali e vita privata. Quando questo equilibrio viene meno, il rischio è un aumento dello stress e delle emozioni negative. A studiare questo fenomeno è una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato il rapporto tra conflitto lavoro-famiglia, benessere emotivo e risorse psicologiche nei dipendenti della Generazione Z.

Lo studio ha coinvolto 926 lavoratori appartenenti a questa generazione, impiegati nei settori sanitario, educativo e informatico nella provincia di Henan, nel nord della Cina. Attraverso questionari e strumenti di valutazione psicologica, i ricercatori hanno cercato di capire cosa accade quando gli impegni professionali entrano in contrasto con quelli familiari. Il cosiddetto conflitto lavoro-famiglia si verifica quando le responsabilità legate alla professione rendono più difficile dedicare tempo ed energie alla propria vita personale. Orari impegnativi, pressione sulle prestazioni, difficoltà a staccare mentalmente dal lavoro e richieste continue possono creare una sensazione di sovraccarico. Secondo lo studio, questo tipo di conflitto è associato a una maggiore presenza di emozioni negative, come ansia, irritazione, frustrazione e senso di stanchezza.

La ricerca evidenzia quindi che il problema non riguarda soltanto la quantità di lavoro, ma anche l’impatto emotivo che il lavoro può avere sulla vita quotidiana. Uno degli elementi centrali analizzati dagli studiosi è l’esaurimento emotivo, cioè una condizione in cui una persona si sente psicologicamente svuotata dopo un periodo prolungato di pressione e richieste elevate. Quando il conflitto tra lavoro e famiglia aumenta, cresce anche il rischio di sentirsi senza energie, con conseguenze sul benessere personale e sulla capacità di affrontare le difficoltà quotidiane. Secondo i ricercatori, l’esaurimento emotivo può diventare un passaggio intermedio che collega le difficoltà organizzative e familiari alla comparsa di emozioni negative.

Lo studio ha però evidenziato anche un elemento positivo: il capitale psicologico può svolgere un ruolo importante nel ridurre l’impatto dello stress. Con questo termine si indicano alcune risorse interiori, come fiducia nelle proprie capacità, capacità di reagire alle difficoltà, ottimismo e speranza nel futuro. I lavoratori che possiedono un maggiore capitale psicologico sembrano avere strumenti migliori per affrontare le pressioni e gestire le situazioni di conflitto tra lavoro e vita privata. Gli autori della ricerca sottolineano che il benessere dei giovani lavoratori non dipende solo dalla capacità individuale di adattarsi, ma anche dall’ambiente professionale. Secondo lo studio, le aziende possono contribuire alla salute psicologica dei dipendenti creando condizioni più sostenibili, favorendo un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e offrendo strumenti di supporto emotivo.

La Generazione Z porta nel mondo del lavoro nuove aspettative: non cerca soltanto stabilità economica, ma anche un rapporto più equilibrato tra carriera, tempo personale e benessere mentale. La ricerca suggerisce che aiutare i giovani lavoratori a gestire il conflitto tra lavoro e famiglia non significa soltanto migliorare la produttività, ma anche proteggere la salute psicologica delle persone.