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Gonfiore e colite attenzione a quello che mangi: ecco cosa evitare (sempre)

di Paola Natalilunedì 5 ottobre 2026
Gonfiore e colite attenzione a quello che mangi: ecco cosa evitare (sempre)

3' di lettura

Ci sono giorni in cui anche un semplice pranzo può diventare un problema. Gonfiore, crampi, senso di pesantezza, quella necessità improvvisa di cercare un bagno: chi ha un intestino sensibile conosce bene quanto i disturbi intestinali possano condizionare la vita quotidiana. E così, inevitabilmente, si finisce per guardare il cibo con sospetto, chiedendosi cosa mangiare e, soprattutto, cosa evitare. La buona notizia è che alcuni alimenti, se ben tollerati, possono essere più “gentili” con l’intestino di altri. Non esistono però cibi miracolosi capaci di curare la colite: il termine stesso viene utilizzato per indicare condizioni differenti e l’alimentazione va sempre adattata alla situazione della singola persona. Tra gli alimenti che possono trovare spazio in un’alimentazione attenta alla salute intestinale c’è innanzitutto lo yogurt, soprattutto quello bianco e senza un eccesso di zuccheri aggiunti. I prodotti fermentati possono contenere microrganismi vivi che interagiscono con il microbiota intestinale, l’insieme dei batteri che popola il nostro apparato digerente. Non significa, però, che lo yogurt faccia bene indistintamente a tutti: chi è sensibile al lattosio, per esempio, potrebbe avvertire gonfiore o altri disturbi. La tolleranza individuale resta quindi fondamentale. 

Un altro alimento spesso associato ai momenti in cui l’intestino ha bisogno di semplicità è il riso. Poco elaborato e condito senza eccessi di grassi, può rappresentare una base facilmente gestibile per un pasto. Non è necessario immaginare per forza il classico piatto di riso in bianco: può essere abbinato a una fonte proteica e, quando vengono tollerate, a verdure cotte, costruendo così un pasto completo senza appesantire inutilmente la digestione. Anche in questo caso, però, bisogna distinguere i comuni disturbi intestinali dalle vere malattie infiammatorie dell’intestino, nelle quali le indicazioni alimentari possono essere molto diverse. Poi c’è un alimento semplice, economico e presente praticamente in ogni cucina: la banana. È uno spuntino pratico e contiene fibre e carboidrati, ma anche in questo caso non vale la regola del “più ne mangio, meglio sto”. La risposta dell’intestino può cambiare da persona a persona e anche il grado di maturazione del frutto può influenzarne la tollerabilità. Per qualcuno una banana può essere perfettamente gestibile, mentre per qualcun altro può provocare gonfiore o modificare la regolarità intestinale. Ed è proprio qui che si trova il punto centrale quando si parla di alimentazione e colite: non esiste una lista universale di cibi buoni e cattivi. L’intestino non funziona allo stesso modo per tutti e ciò che viene tollerato senza problemi da una persona può provocare fastidio a un’altra. Anche per questo motivo eliminare autonomamente latte, glutine, frutta, verdura o intere categorie di alimenti può essere una scelta poco prudente, soprattutto se il problema persiste nel tempo.

La vera strategia, quindi, non consiste nella ricerca del fantomatico alimento “anti-colite”, ma nell’imparare a conoscere la propria risposta al cibo. Tenere conto delle quantità, della preparazione degli alimenti, della regolarità dei pasti e dei sintomi può essere molto più utile che seguire rigide liste trovate online. E quando crampi, diarrea, stitichezza, gonfiore o altri disturbi diventano frequenti, è importante non fermarsi all’autodiagnosi: capire la causa del problema è il primo passo per scegliere anche l’alimentazione più adatta.In fondo, il rapporto tra intestino e tavola è molto meno semplice di quanto raccontino i titoli sulle “diete miracolose”. Ma proprio per questo vale la pena ascoltare il proprio corpo, senza paura del cibo e senza trasformare ogni pasto in un rischio. Perché mangiare bene non significa necessariamente eliminare, ma imparare a scegliere.

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