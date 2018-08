Certo, il grande obiettivo di mercato del Milan è e resta Sergej Milinkovic-Savic, il serbo della Lazio. Ma portarlo in rossonero non sarà semplice: sia per il prezzo del cartellino, sia per la concorrenza agguerritissima (ora sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid). Ma Leonardo, vecchia volpe, ha già uno spettacolare piano B, che è Adrien Rabiot, il centrocampista del Paris-Saint Germain che, in verità, il ds brasiliano vorrebbe più di tutti gli altri. Per portarlo al Milan, Leonardo punta sulla scadenza del contratto di Rabiot col Psg, che arriverà tra 12 mesi. Se il giocatore si impuntasse dicendo alla società che non è sua intenzione rinnovare, i francesi potrebbero accettare un'offerta (ad oggi sono state tutte respinte al mittente). L'affare si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro, che i rossoneri recupererebbero sul mercato con la cessione di Nikola Kalinic (venduto all'Atletico Madrid per 15 milioni di euro) e, forse, anche quella di Ricardo Rodriguez, il terzino finito nel mirino dell'Arsenal (potrebbe partire per offerte superiori ai 20 milioni di euro).