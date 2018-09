Quarto appuntamento per Vieni da me, il nuovo format del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo in onda in diretta dalle 14.00. Domani, giovedì 13 settembre, a sedersi sul divano rosso sarà uno dei volti più noti del piccolo schermo: Giancarlo Magalli. Accompagna il presentatore la figlia Michela, fashion blogger ribattezzata affettuosamente dai suoi follower "Magallina". Caterina Balivo intervisterà anche Chiara Francini, l’attrice toscana che tornerà a interpretare il ruolo di Perla nell’attesa fiction Rai Non dirlo al mio capo 2.

Come sempre, il pubblico in studio diventerà parte attiva del programma esprimendo la propria opinione, con l’ausilio delle palette, durante le interviste. Il pubblico da casa, invece, potrà partecipare al gioco telefonico A casa di? per vincere il montepremi in gettoni d’oro che aumenta di tentativo in tentativo. È possibile giocare prenotandosi al numero 894.424 (attivo ogni giorno tra le ore 14.00 e le 15.30, per le prenotazioni relative alla puntata del giorno successivo).