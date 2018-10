Nell'ultima puntata di Temptation Island Vip, i concorrenti, come si consueto, si sono lasciati andare a rivelazioni molto intime sulla loro vita privata. Da ultima è arrivata quella del figlio dell'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, Andrea, che prima ha visto i video della sua ragazza, Alessandra Sgolastra, per poi replicare alle accuse che gli ha mosso la ragazza. In particolare quando lei ha definito Andrea "un figlio di papà", lui ha reagito affermando: "Ccome faccio a essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?". Già nel 2012, Andrea aveva rivelato di aver interrotto i rapporti col padre Walter. Il concorrente di Temptation Island Vip, inoltre, ha aggiunto di aver sempre vissuto con la madre, il suo secondo marito e il fratello nelle Marche.