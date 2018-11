E' stato difensore con Sampdoria, Atalanta e Palermo, ha vissuto una carriera importante. Ha sfiorato la Juventus ("Avevo un accordo con Moggi" dice in una intervista concessa a ilposticipo.it). Poi è stato squalificato prima per calcio scommesse, poi per doping. E lì la sua vita di calciatore è finita. Moris Carrozzieri 37 anni, nativo di Palmanova in friuli, parla della sua "seconda vita" a San Benedetto del Tronto, lontano che più non si può dal calcio. Dal momento più delicato della sua carriera è uscito, dice, grazie al cognato, col quale ha messo in piedi due attività commerciali: una pasticceria e un lounge bar che è anche ristorante pizzeria. "Il calcio non mi manca, anzi, vedendo chi gioca adesso proprio per niente. Forse ho un po’ di nostalgia per lo spogliatoio, il luogo in assoluto più divertente" dice.