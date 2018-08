Vacanze di paura per il popolare telecronista di Sky Guido Meda. Lo yacht in cui si trovava la voce della MotoGp giovedì è affondato al largo dell'Isola del Giglio, in Toscana. La barca, di proprietà di un amico del giornalista Sky e con a bordo nove persone, è andata a picco dopo aver sbattuto sugli scogli durante una burrasca. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo, ma la paura è stata tanta. "Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…", ha scritto su Twitter Meda, che era in vacanza con i tre figli e la moglie.

Per approfondire leggi anche: Guido Meda, inquietante incontro in autostrada