Si è tanto mormorato su un possibile ritorno di Giorgio Manetti negli studi di Uomini e Donne ma il Gabbiano toscano sembra essere convinto della sua decisione: per la prossima stagione niente televisione. Infatti, tra i progetti del Manetti c'è in primis il diventare un imprenditore e sembra essere già tutto pronto per questo grande salto. Lunedì 17 settembre uscirà Giorgio Manetti Lifestyle, un'attività tutta pensata dall'ex fiamma di Gemma Galgani. A Spy, il Manetti rivela "la presenterò attraverso una conferenza stampa nella mia Firenze - e aggiunge - si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo con una modalità inedita. Non c’è la tv dietro a questo nuovo progetto, ma mi piacerebbe costruirci attorno un format".