Quando si tratta di Romina Power non si può di certo non parlare del suo rapporto con Albano Carrisi. Durante la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri, domenica 16 settembre, la padrona di casa Mara Venier ha cercato di estorcere notizie su possibili avvicinamenti sentimentali tra i due ex coniugi. La Power svia alle domande e risponde ironicamente "c'è un'interferenza nello studio, l'audio non arriva - e aggiunge - tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno". Durante la chiacchierata si parla anche del suo essere diventata neo-nonna. La figlia di Romina, Cristel, ha dato alla luce il suo primo bimbo quattro mesi fa e la cantante americana non nasconde la sua gioia: "È un'emozione fortissima, ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore e della vita" e lancia una frecciatina ad Al Bano. "È arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia". Sembrerebbe, quindi, malgrado la fine del matrimonio che Romina tenga ancora i pantaloni in famiglia. Inoltre non risparmia nemmeno Cellino, il paese natale del Carrisi: "La Puglia è un luogo di sensazioni molto forti. Sono ancora alla ricerca del mio posto ideale dove essere in sintonia con la natura e tranquilla. Io spero di vedere la mia vita con poco lavoro. Intanto canto e sono quattro anni che sto cantando insieme ad Albano".