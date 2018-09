Gianfranco d'Angelo, 82 anni, mitico mattatore del Drive In e di Striscia la notizia, si confida a Spy. Non se la passa benissimo, soprattutto economicamente. A Giulio Pasqui, che lo intervista, racconta che la pensione non gli basta per campare. "Sta scherzando? Prendo una pensione davvero misera. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella società telefonica SIP (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buona pensione e non so spiegarmi il perché".

Lontano dalla tv, lavora ancora a teatro. A 82 anni. "Altrimenti sarebbe dura mandare avanti la baracca, perché poi i soldi finiscono (ride, ndr). Mi piacerebbe essere un po' più tranquillo a livello economico, senza pensieri per la testa, ma fa parte della vita, e poi sono scelte". D'Angelo ha un tenore di vita alto: "Adesso la sto chiamando dalla mia casa davanti al mare della Sardegna: tutto questo costa e si paga. Se uno stesse a casa tutto il giorno con le pantofole potrebbe pure accontentarsi della pensione". Ah, ecco.