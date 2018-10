E' finita in lacrime a Domenica In l'intervista di Mara Venier a Loretta Goggi. La conduttrice ha ricordato Gianni Brezza che dal 2008 al 2011 è stato sposato con la cantante di Maledetta Primavera. Per anni la Goggi e il ballerino sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Brezza, che la Goggi ricorda come il suo grande amore è morto il 5 aprile del 2011.

Entrambe si sono quindi commosse e non hanno potuto trattenere le lacrime davanti ai filmati della coppia mandati in oda durante l'intervista.