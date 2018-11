Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata al Trono Over: "Sei troppo vecchia", e lei gela tutti così

L'età di Gemma Galgani agita Uomini e donne. La dama del Trono Over, autentica regina del salotto di Maria De Filippi spesso tartassata da Tina Cipollari, è stata criticata pesantemente negli ultimi giorni sui social per il suo atteggiamento giudicato troppo leggero e superficiale con i cavalieri (Rocco Fredella su tutti), soprattutto in rapporto alla carta d'identità. E così la bionda signora di Torino ha risposto a modo suo: "A volte penso, immagino, spero qualcosa che non può accadere. E mi sento essere un eterno Peter Pan, che vive nel mondo che non c'è".