Crisi isterica ad Amici di Maria De Filippi. Questa volta è il cantante Alessandro Casillo a perdere le staffe nel daytime dell'edizione del numero 18, e non la vulcanica insegnante di ballo Alessandra Celentano. L'ex giovanissimo protagonista di Io canto 2010 (già visto anche al Festival di Sanremo) conosce in sala relax quale pezzo sarà oggetto della sua prossima esibizione.











Il membro della squadra di Giordana, opposta a quella di Tish, non digerisce Una canzone d'amore degli 883 e Penso Positivo di Jovanotti: "Mi sembra che sia uno scherzo, ma ci rendiamo conto di che pezzi hanno loro? Non so, noi sempre a metterci in gioco con cose lontane dal nostro mondo, loro invece con i pezzi più forti". Nonostante il compagno Mameli cercasse di placare la sua ira, Casillo ha deciso di rifiutare entrambi i brani e ha lasciato la sala. Qualcuno ipotizza possibili punizioni per lui da parte degli autori e degli insegnanti.