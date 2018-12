È tornata in tv a Vieni da me, Roberta Termali, un "ritorno a casa" anche se per un solo pomeriggio. Tra anni 80 e 90 era tra le donne più famose dello spettacolo italiano: conduttrice in ascesa ma soprattutto compagna di Walter Zenga, portiere di Inter e Nazionale autentica star del calcio nostrano. Anche per "colpa" di Walterone la Termali è letteralmente sparita dal piccolo schermo proprio dopo aver rifiutato l'occasione più importante della sua vita.











"Sarò sempre grata a Walter per avermi regalato Nicolò e Andrea, ma purtroppo non ci sentiamo da vent'anni", ha spiegato la Termali alla Balivo, entrando nei dettagli di un matrimonio finito in divorzio a metà anni 90. "Tra coppe, campionato e Nazionale non era mai presente. Quando l'Inter giocava in casa andavamo a vederlo, in trasferta evitavamo perché per lui non era abbastanza sicuro". Per Zenga, ma soprattutto per loro figlio, "ho detto di no a Pippo Baudo per Gran Varietà del 1990 perché Nicolò era piccolino. Mi rispose: Certi treni passano una volta sola e confesso che aveva ragione ma rifarei tutto, anche se ho molta nostalgia della tv". "Dopo la separazione - conclude la sempre splendida Roberta - lui è andato a vivere in America, mentre io sono rimasta nelle Marche per amore di un altro uomo".