Un inatteso momento di televisione a L'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, una sorta di strafalcione svelato da Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 14 febbraio. Siamo alla puntata all'indomani delle elezioni in Abruzzo che hanno segnato il trionfo della Lega e il crollo del M5s. La Merlino lancia un servizio su Matteo Salvini ma, proprio in quel momento e per pochi istanti, parte a tutto volume Rolls Royce, il controverso brano presentato al Festival di Sanremo da Achille Lauro. Lo stesso brano contestato ferocemente da Salvini dopo le accuse arrivate proprio da Striscia sul fatto che potrebbe essere un inno all'ecstasy (ricostruzione smentita da Achille Lauro). Il sospetto, dunque, sorge spontaneo: hanno fatto un "dispettuccio" a Salvini?

Striscia, ecco il video: dal minuto 2.00