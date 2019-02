Continua su Canale5, la programmazione dell' Isola dei Famosi. In proposito abbiamo già scritto, ma vorremmo aggiungere che, col passare delle puntate, Alba Parietti ed Alda D' Eusanio hanno trovato una ragion d' essere commentando fatti e personaggi dell' Isola. La Parietti, d' altronde, come opinionista ha una lunga storia. Verrebbe quasi da dire che, rispetto all' Isola di quest' anno, sono decisamente più brave Alessia Marcuzzi, Alda D' Eusanio ed Alba Parietti.

Proprio questa sera, va in onda, su Raiuno, il film Il mondo sulle spalle, interpretato da un ottimo Beppe Fiorello. Ne consigliamo la visione, come consigliamo di seguire, su Raistoria, il mercoledì alle 22.10, i Grandi discorsi. È stato molto piacevole poter riascoltare, ad esempio, Giovanni XXIII.

Vorrei suggerire di conferire un premio a Enrico Mentana come miglior maratoneta televisivo del nostro Paese.

Quando c' è un evento in divenire, potete star certi che su La7 c' è Enrico Mentana che, per ore e ore, racconta quel che accade. Così è stato, anche per le recenti elezioni regionali in Abruzzo. Mi complimento con Mentana e anche con Corrado Formigli, in onda il giovedì alle 21.15 sempre su La7 con Piazza Pulita, per la capacità, dimostrata nel tempo, di saper aggregare molti ospiti e di saperli anche intervistare senza che nessuno (come talvolta accade), abbia l' impressione di aver parlato poco. Formigli deve avere, evidentemente, un orecchio particolarmente avvezzo a misurare i tempi televisivi.

di Maurizio Costanzo