Aveva sconvolto tutto il mondo la storia del 22enne Jack Johnson che ha speso 23 mila euro in interventi chirurgici ed estetici per diventare il sosia di David Beckham. Ora, come riporta il The Sun, il ragazzo sembra essersi stancato delle sembianze del calciatore e si dice pronto a spendere altri 20 mila euro per poter assomigliare quanto di più a Victoria Beckham. Una fissazione quella per i coniugi inglesi.

Al tabloid britannico ha spiegato il motivo del cambiamento rivelando: "Voglio diventare una sua gemella. Adoro la moda di Victoria, così tanto che ho persino portato i suoi tacchi alti. Adoro il suo viso e il suo corpo. Insomma amo tutto di lei e diventerò la sua gemella, quando avrò finito tutte le operazioni del caso". Pare che nessuno si opporrà a Jack, nemmeno la sua famiglia: "Mi ha supportato e mi ha detto che è con me al 100%"