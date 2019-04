Accuse pesantissime contro Heather Parisi, recentemente riapparsa in televisione a Live - Non è la D'Urso, il programma in prima serata di Barbara D'Urso. La ballerina finisce nel mirino di Lucio Presta, che in un'intervista a tutto campo ad AdnKronos Live finisce a parlare anche di lei. Il manager della tv la definisce "ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo". E questo è il meno. Presta infatti aggiunge: "Heather vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolci e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l’hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale. E lì che sta". Il caso, ovviamente, non viene spiegato nel dettaglio. Resta lo sostanza: tra Heather Parisi e i figli di Lucio Presta finisce in tribunale.