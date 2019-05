L’attore Peter Mayhew che ha interpretato il personaggio di Chewbecca, il gigante peloso nella saga di Star Wars è morto martedì 30 aprile all’età di 74 anni nella sua casa in Texas, ad annunciarlo la sua famiglia con un tweet. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e fan e colleghi oggi piangono la morte dell'uomo che ha dato anima e corpo al personaggio di Chewbecca.

Peter è entrato nel mondo di Star Wars grazie alla sua eccezionale altezza di 2,18 metri ma anche al suo straordinario impegno, leggenda vuole che abbia studiato i movimenti di molti animali in uno zoo prima di interpretare Chewbecca, tant’è vero che quando è stato costretto a interrompere le riprese de L’impero colpisce ancora per motivi di salute, la produzione non lo ha sostituito ma ha atteso che si rimettesse in piedi per riprendere il ruolo. È stato Chewbecca in Guerre stellari, L’impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, Star Wars : Episodio III - La vendetta dei Sith e Star Wars: Il risveglio della forza.