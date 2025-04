Guerre stellari, lo scempio Disney: ennesimo flop

Niente paura, però, gli assatanati fan di Guerre Stellari di tutto il mondo avranno comunque di che sfamarsi da qui ad allora. E tutto avverrà tanto sugli schermi televisivi quanto su quelli cinematografici. La novità più imminente, in arrivo il 23 aprile su Disney+, è la seconda e conclusiva stagione della serie prequel Anor. Il 4 maggio sarà invece la volta di Star Wars: Tales of the Underworld, la nuova serie antologica di cortometraggi, occasione per celebrare anche il ventennale del “ramo d’azienda” dell’universo Lucasfilm dedicato al mondo dei cartoons.

Una tre-giorni giapponese dedicata a Star Wars per annunciare uscite, iniziative, frizzi e lazzi interstellari per i prossimi tre anni. Una grande abbuffata, conclusasi oggi a Tokyip, chiamata Star Wars Celebration che quest’anno, sedicesima edizione dell’evento globale, curiosamente è coincisa proprio con il fine settimana pasquale. Davvero numerosi gli annunci, le anteprime esclusive di nuove serie e attesi ritorni e una sfilata di attori e registi di talento di fronte agli oltre 9mila fan presenti al Makuhari Messe Convention Center nella capitale giapponese. Ad accoglierli le gesta dei principali personaggi protagonisti delle saghe spaziali della galassia Lucasfilm. In primis gli amatissimi droidi C3PO e R2D2. A loro si sono aggiunti Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, e Dave Filoni, capo dell’ufficio creativo, che hanno creato una standing ovation dell’intero auditorium con l’annuncio di una nuovissima uscita cinematografica in vista, Star Wars: Starfighter che sarà diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Gosling e arriverà nelle sale italiane a maggio 2027.

Appassionati e addetti ai lavori del mondo interstellare a Tokyo hanno potuto vedere il primo episodio in anteprima mondiale della serie e condividere la gioia per l’annuncio di un ulteriore serie cartooon che arriverà, sempre sui piccoli schermi della piattaforma Disney a maggio del prossimo anno. Si tratta di Star Wars: Maul - Shadow Lord, che sarà incentrata proprio su Maul che, nell’edizione originale, avrà la voce di Sam Witwer. Tra le due uscite anime spazio poi, in autunno, ancora su Disney+, alla serie prequel, ambientata 200 anni prima dell’Episodio I, di Star Wars: Young Jedi Adventures, giunto già alla terza stagione.

Sempre fra un anno, poi, il 20 maggio del 2026, arriverà nelle sale italiane The Mandalorian and Grogu versione filmica della serie spin off di successo Il Mandaloriano, vincitrice di un Emmy Award, già andata in onda su Disney+. Una carrellata di uscite senza soluzione di continuità e la benché minima idea che tanta creatività possa rischiare anche di saturare la curiosità e mettere a rischio proprio l’originalità. Inoltre la Lucasfilm, la società di produzione cinematografica fondata dal regista George Lucas e di proprietà di Disney, sta lavorando a una nuova trilogia della saga di Star Wars. Sarebbe la quarta trilogia della saga, cominciata nel 1977.

Notizie che tengono viva la fanbase che sembra proprio volersi godere l’indigestione che, mentre vip, attori e produttori, si mettevano in posa in un photo call quasi mistico allestito al Tempio Zojoji, veniva ammansita con una sfilza di prodotti collegati alla saga: dalle nuove linee di figure da collezione Black Series e Vintage alle costruzioni Lego Star Wars K-2SO fino a tutte le novità editoriale, dai fumetti alle guide visive fino alla linea di giochi con un cross-over tra Star Wars e Monopoly Go! Tanto ben di Dio che (per non farsi mancare niente) viaggerà su un canale privilegiato di Amazon. E chissà se un giorno le consegne arriveranno davvero fino nello spazio.