La vita in diretta, Tiberio Timperi clamoroso sul Royal Baby: la battuta su Meghan Markle e l'Africa

A La vita in diretta, come in tutto il resto del mondo, teneva banco la nascita del Royal Baby, il maschietto di Meghan Markle e del principe Harry. Nello studio di Rai 1, nel programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, si parlava del parto della Duchessa di Sussex. E come sempre, i conduttori hanno aperto la puntata con una gag. La Fialdini afferma di vedere Timperi turbato, dunque gli chiede cosa sia accaduto. Lui, con sguardo cupo, spiega: "Non abbiamo qualcosa di più adatto all’occasione?". Poi aggiunge: "Buon pomeriggio a tutti!”. A questo punto, davanti ad una Francesca Fialdini smarrita (per finta, ovviamente), aggiunge: “Tutti a parlare di Brexit, ma non ce ne frega niente… È nato il Royal Baby! Pesa 3 chili e 300 grammi e, quindi, auguri ai genitori". Timperi, scatenato, ha poi fatto ironia sul neonato: "È stato soprannominato il Black Prince, perché c’è questo innesto di sangue di un’altra etnia. Questo simpatico fagottello è l’ottavo nipote della Regina, che è molto contenta, perché ha saputo che Harry e Meghan vogliono rimanere sei mesi in California per far conoscere il bambino all’altra nonna e poi vogliono trascorrere altri sei mesi in Africa!”. Come detto, evidente l'ironia.