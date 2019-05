Ballando con le Stelle, Enrico Lo Verso stupisce l'Italia: matrimonio, l'annuncio in tv

Enrico Lo Verso, reduce dall’eliminazione nello show Ballando con le Stelle, non perde il sorriso e, in una lunga intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, annuncia che presto si sposerà.

"Il matrimonio ci sarà. Mi sono fissato sulla data, più o meno quella in cui ci siamo messi insieme, a fine luglio". Fiori d’arancio in vista, quindi, per il noto attore che ha aggiunto: "Lo vorremmo fare in Sicilia, dove abbiamo la nostra casetta in campagna, dove passo il tempo a zappare e fare lavori di muratura». E infine un pensiero per Elena, con cui convola a nozze dopo quasi trent’anni d’amore: "La botta di fortuna più grande della mia vita è stata lei".