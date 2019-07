"Fenomeni pericolosi". Il caso Mark Caltagirone ha conquistato la tv italiana soprattutto per merito di Barbara D'Urso, che a Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso ha ospitato le protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ricevendo talvolta clamorosi rifiuti come nel caso della Prati.











Gossip e cronaca si intrecciano, al limite del trash. Ma Pier Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset, non si nasconde e difende la D'Urso: "I nostri programmi hanno preso qualcosa che nasce altrove – riporta Tvblog.it – e hanno portato alla luce e alla conoscenza di tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social. Se gli argomenti non interessano si può cambiare canale". "Non penso che sia stato sorpassato il limite del cosa è giusto o sbagliato a livello editoriale. Questa è una storia di oggi, è una fotografia dei tempi. Ne hanno parlato tutti. Vediamo il lato positivo: abbiamo portato alla luce dei fenomeni pericolosi”.