"Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia". Lino Banfi, davanti alle telecamere de La Vita in Diretta Estate su Raiuno, esprime un commovente desiderio per festeggiare i suoi 83 anni. "Siamo una bella famiglia, quel giorno del matrimonio lo rifarei...", spiega il "nonno d'Italia" in collegamento con Lisa Marzoli e Beppe Convertini.







Dopo aver spento le candeline della torta a sorpresa fatta preparare per lui dall'adorata figlia Rosanna, Banfi rivela: "Non ho avuto una buona infanzia e neanche una buona adolescenza, nel '46 subito dopo la guerra, a 10 anni i bambini giocavano dopo i bombardamenti, io invece andai in seminario a fare il prete". Banfi, tornato a Favignana sui luoghi che 33 anni fa ospitarono le riprese del film Il Commissario Lo Gatto, confessa: "Uscii dal seminario a 14-15 anni, ho continuato a studiare per due anni poi me ne sono andato in una compagnia di varietà, scappai via e da allora non sono più tornato. In Puglia ci sono stato poco, me la sto godendo adesso…".