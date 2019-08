Rai, Lorella Cuccarini fa subito il botto: con Al Bano Carrisi... tsunami ultra-sovranista

Lorella Cuccarini debutterà venerdì 2 agosto con il Grand Tour di Linea Verde. La conduttrice fa così il suo ritorno in Rai, accompagnata da Giuseppe Calabrese e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone. Nel primo appuntamento il Grand Tour attraverserà la Puglia e vedrà ospiti, tra i tanti personaggi famosi e non, il cantante Al Bano Carrisi e l'attore Fabio Troiano.

Intanto la Cuccarini, impegnata negli ultimi giorni in un botta e risposta con Barbara D'Urso, ha commentato su Facebook l'inizio della nuova avventura: "Sale la curiosità! Mancano poche ore alla messa in onda del nuovo programma Grand Tour. Cosa avremo combinato? Lo scoprirete su Rai1. Prima puntata in Puglia!".