Il Volo, il concerto evento su Canale 5 a maggio: spunta un nome clamoroso

E' Giuseppe Candela , tra i giornalisti meglio informati per quanto riguarda quel che accade davanti e dietro le quinte dello spettacolo italiano, a lanciare l'indiscrezione su Dagospia. Con una bombetta succulenta: "Candela Flash! 'Volo' con quanto fiato in gola!", si legge a caratteri cubitali sul sito di gossip (e non solo) fondato e diretto da Roberto D'Agostino.

Tutto pronto per il nuovo concerto evento de Il Volo , il trio di tenori composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto . Il concerto verrà registrato a Mantova nei prossimi giorni e andrà in onda in tv su Canale 5 entro la fine di maggio.

"Sarà Lorella Cuccarini una delle conduttrici delle tre serate evento del trio canterino che piace alle nonne", aggiunge Candela non senza un tocco di malizia. Sui social, ovviamente, è già partito il tam tam a suon di post, retweet e fotomontaggi.

Il live mantovano è sicuramente un momento cruciale dell'anno per i tre giovani artisti, che lo scorso anno registrarono un discusso live ad Agrigento in agosto e andato in onda su Canale 5 nel periodo di Natale. Una scelta che generò qualche cortocircuito (con gli spettatori costretti ad assistere al concerto nell'afa siciliana con vestiti invernali) e soprattutto una marea di critiche, sfottò e cattiverie sui social. GIanluca, Piero e Ignazio, però, hanno altro a cui pensare. Per esempio il loro World Tour che continua a macinare sold out in tutto il mondo, anche oltre oceano, come accaduto pochi giorni fa ad Agua Caliente in Messico.