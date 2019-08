Che brutta fine per Ridge, la super-star di Beautiful. Si parla di Ronn Moss, esordi da bassista e poi una carriera segnata dal ruolo nella soap probabilmente più famosa di tutti i tempi. Dopo la gloria televisiva, il ritorno al passato. Ma non in grande stile. Le ultime foto di Ridge vengono pubblicate dal settimanale Spy. Che fine ha fatto? Presto detto: oggi va a cantare per sagre: eccolo con canottiera, fazzolettino al collo e capello tino. Le immagini sono state scattate sulla riviera ligure, a Loano per la precisione, "tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie", scrive il settimanale, ripreso da Dagospia. Il cachet? Piuttosto modesto: solo lui con meno di 10mila euro, l'intera band invece ne costa 18mila. Già, sono lontanissimi i tempi di Beautiful.