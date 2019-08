Asia Argento, spunta una foto impensabile: Al Bano Carrisi che dice?

Asia Argento è comparsa nuovamente sui social. L'attrice infatti, qualche tempo fa, aveva disattivato tutti i suoi account dopo esser stata insultata pesantemente su Instagram. L'ex di Morgan aveva posato per la copertina di Dust con suo padre, il celebre regista Dario Argento. Una fotografia dalle tinte gotiche, quasi spettrali, che molto ricordano i celebri lavori del regista. La foto, condivisa dal padre sul suo profilo, ha fatto scatenare gli haters dell'attrice, i quali non si sono risparmiati commenti al vetriolo quali: "la foto è raccapricciante solo per la tua presenza", e quindi l'addio di lei.

Ma l'Argento è ricomparsa sul profilo Instagram di un altro figlio d'arte, Yari Carrisi. Un'altra foto in bianco e nero, quella che il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha condiviso dell'amica. Nello scatto si vede la bella Asia in versione mare, con gli occhiali da sole e un enorme cappello di paglia. Al momento non sappiamo perché i due si siano incontrati a Roma, come si evince dalla localizzazione del post, se per piacere o per questioni lavorative. In calce al post si legge solamente: "Silver Asia". Ad ogni modo lo scatto non ha raccolto molti like, poco più di duecento cuoricini, ma segna di certo, il ritorno di Asia nel mondo social.