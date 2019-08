Uomini e donne, accusa-choc a Raffaella Mennoia: "Non lo ha licenziato anche dopo lo scandalo"

Allo staff di Uomini e Donne, l'amatissimo programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, quest'estate non è dato aver risposo. Nello specifico per l'autrice Raffaella Mennoia sembra impossibile pensare alle vacanze, tra insulti, scandali e minacce di querela. Una nuova accusa al braccio destro della De Filippi arriva stavolta dalla web influencer Deianira Marzano. La Mennoia sarebbe accusata di non aver licenziato un suo collega, un autore del programma di cui non è stato reso noto il nome, nonostante avesse detto di farlo. L'uomo in questione avrebbe invitato alcune corteggiatrici dei tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, a prendere un aperitivo con lui.

"Ho un carissimo amico che ha lavorato per anni nel mondo dello spettacolo e si occupava di portare le ragazze a Uomini e Donne, sia troniste che corteggiatrici. Cosa è successo? Durante il trono di Lorenzo e Luigi c’erano delle corteggiatrici che erano state proposte dal mio amico e che erano state prese dalla produzione. Queste ragazze si sono lamentate con lui che c’era un autore che gli scriveva in privato che voleva uscire con loro e fare aperitivi. Queste ragazze si sono lamentate con il mio amico dicendo ‘ma è normale che l’autore ci chieda di andare a fare l’aperitivo?’. Il mio amico fece uno stato e fu contattato dalla Mennoia che gli disse ‘Non ti preoccupare, per favore leva quello stato’ assicurandogli che avrebbe licenziato questo autore. Cosa che non è mai stato fatto", il racconto della Merzano. La influencer ha poi però spezzato una lancia a favore dell De Filippi: "Sono certa che Maria sia all’oscuro di tutto ciò che accade, perché questa qua è una gravissima mancanza di rispetto e di professionalità. Ma è normale che queste ragazze vengono a corteggiare e l’autore le invita a fare l’aperitivo e ci parla in privato?".