Venezia, con Martone e Marcello cinema napoletano protagonista alla Mostra

Il cinema “made in Campania” si conferma protagonista alla 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al via da oggi fino al 7 settembre. Ben 7 i titoli in concorso realizzati in Campania, di cui due selezionati nella sezione principale. Su tre film italiani in concorso, due sono ambientati a Napoli, "Il Sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone e il "Martin Eden" di Pietro Marcello, entrambi realizzati con il contributo della Regione Campania attraverso la legge regionale n.30/16 - Piano Cinema 2017 e con il supporto organizzativo della Film Commission Regione Campania. Prodotto con il contributo della Legge Cinema Campania anche "5 è il numero perfetto" di Igort , nella sezione "Giornate degli autori" in anteprima domani sera a Lido di Venezia. Ambientato a Napoli anche "Nevia" di Nunzia De Stefano in concorso nella sezione “Orizzonti". Le altre produzioni "made in Campania" sono "Citizen Rosi" di Didi Gnocchi e Carolina Rosi (Fuori concorso - non fiction); "Sufficiente" di Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco; (Giornate degli autori - Notti veneziane); "Veronica non sa fumare" di Chiara Marotta (Settimana internazionale della critica). Napoletana è anche la madrina di questa 76° edizione della Mostra del Cinema, Alessandra Mastronardi sbarcata oggi al Lido di Venezia per l'inaugurazione. «Siamo doppiamente orgogliosi - ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca - per l'importante presenza, anche quest'anno, di film campani e per la scelta come madrina dell'attrice napoletana Alessandra Mastronardi, icona di bellezza e bravura per il cinema italiano».

E napoletani saranno anche i riconoscimenti che verranno assegnati per il Premio Cinema Campania. La cerimonia si terrà sabato 31 agosto alle 13 nello Spazio Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 al piano terra dell'Hotel Excelsior di Venezia Lido), dove verrà consegnato il premio al regista Mario Martone, in corsa per il Leone d’Oro con “Il Sindaco del Rione Sanità”, Piera Detassis, presidente e direttore artistico dei David di Donatello, il pluripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi, gli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, protagonisti del film di Martone, Ippolita Di Majo, sceneggiatrice di “Capri-Revolution” e l’attrice Ester Gatta. Durante l'evento il direttore generale del Social World Film Festival Giuseppe Alessio Nuzzo annuncerà i temi, le date, i bandi e le novità dell’edizione 2020, la numero dieci, mostrando in anteprima le immagini più emozionanti della passata edizione tra le letture di cinema internazionale di Stefano Accorsi e il red carpet di Itziar Ituno della “Casa di Carta”, disponibili in realtà virtuale con i visori VR. Inoltre, sarà conferito il Golden Spike Award a “La vita che ti aspetta” di Ginevra Barboni, vincitore della Città del Cortometraggio, sezione dedicata a giovani registi under 40 del Social World Film Festival in collaborazione con Rai Cinema. Al termine light buffet a cura di Trippicella di Antonio Di Sieno.

di Giuliana Covella