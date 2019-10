L'Eredità, Francesca fa coming out: "Vicenda personale. Mi è piaciuto, e...". La reazione di Flavio Insinna

Subito dopo il coming-out a Caduta Libera di Diego, ecco il bis da Flavio Insinna. Siamo negli studi de L'Eredità, il mitico quiz pre-serale campione di ascolti su Rai 1. E questa volta, a svelarsi, è Francesca, una giovane concorrente pugliese. Il tutto in maniera naturale nel corso del primo gioco del quiz. La puntata è quella andata in onda mercoledì 30 ottobre. Insinna inizia presentando i concorrenti, dunque tocca a Francesca: "Giovane scrittrice di Manfredonia. Parliamo di Puglia, di Foggia, sei una scrittrice: rivelami quali sono i tuoi sogni". Così Francesca ha spiegato come ha iniziato a scrivere: "Ho iniziato questo lavoro due anni fa, scrivendo una storia personale, un'autobiografia romanzata. Volevo scrivere del mio coming out, mi è piaciuta questa cosa di fare la scrittrice, ci ho riprovate e ho scritto un nuovo romanzo pubblicato mesi fa e andiamo avanti". Parole che non hanno sorpreso per nulla Flavio Insinna, il quale le ha riservato un "in bocca al lupo con tutto il cuore" per il suo futuro, privato e professionale.