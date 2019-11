Al Bano Carrisi, agguato a Silvio Berlusconi al Maurizio Costanzo show: il Cav lo gela

Ospite d'eccezione al Maurizio Costanzo show è Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ovviamente parla di politica, di manovra, di Matteo Renzi e della crisi dell'Ilva, per la quale prevede un salvataggio pubblico. Ma, così come è nella cifra stilistica della trasmissione di Canale 5, c'è spazio anche per la leggerezza. E in studio infatti c'è anche Al Bano Carrisi. E ad un certo punto, Costanzo chiede al Cavaliere di cantare. La risposta è negativa: "Io non canto, ormai non canto più... se canto mi devo preparare. L'ho fatto, ho smesso e poi con Al Bano che figura farei?". Il conduttore lo ha incalzato: "Ma qui cantano tutti i politici". "Infatti, loro sanno fare solo questo...", replica tranchant Berlusconi.