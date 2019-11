Manila Nazzaro, la Miss Italia 1999 20 anni dopo: cambio di look, prodigio della natura

Bella come vent’anni fa. Per Manila Nazzaro, ex Miss Italia (incoronata nel 1999 alla presenza del grande Alberto Sordi), il tempo sembra non passare mai. Nuovo amore e nuovo look. Manila, dopo la fine della storia con il calciatore Francesco Cozza, da poco ha ufficializzato di essere nuovamente innamorata. Infatti sui social le foto con Lorenzo Amoruso (ex calciatore e dirigente sportivo) con tanto di dediche sdolcinate, fanno il pieno di like.

Sembra, da indiscrezioni, che i due trascorreranno il Natale insieme dividendosi tra Roma, la Puglia (terra di origine di Manila) e la Toscana. Intanto, la Nazzaro continua ad essere coccolata dal mondo della tv: soltanto qualche giorno fa era a Detto fatto, su Rai2. Ma nel weekend è pronta a dare il buongiorno all’Italia su radio Zeta (del gruppo RTL102.5), ormai diventata un vero punto di riferimento tra i giovani.

Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe.



di Francesco Fredella