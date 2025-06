Bezos, Charlize Theron picchia duro: "Fanno schifo"

"Sono l'unica a non aver ricevuto un invito": Charlize Theron lo ha detto durante un evento a sostegno della sua organizzazione no profit, l’Africa Outreach Project, riferendosi al chiacchieratissimo matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez a Venezia. L'attrice premio Oscar, dunque, come riportato da Hollywood Reporter, avrebbe colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto". Il mancato invito, insomma, sarebbe stato mal digerito.

Theron ha aperto la serata, dedicata alla salute e alla sicurezza dei giovani in Sudafrica, suo Paese natale, ringraziando gli ospiti "per aver trovato il tempo di essere qui, soprattutto mentre il mondo là fuori sembra andare a fuoco". Che fosse anche questa una frecciatina a chi ha organizzato delle nozze da sogno del valore di decine di milioni? Proprio ieri si è chiuso il fine settimana di festeggiamenti di lusso al quale invece sono stati invitati Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Ivanka Trump.