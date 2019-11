Amici, sorpresa nel talent di Maria De Filippi: spunta anche Gaia, ex di X Factor

Sorpresa ad Amici di Maria De Filippi. Tra i concorrenti c'è un volto noto, già visto a X Factor. Lei è la giovane Gaia Gozzi. La cantante 22enne è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ma è italo-brasiliana. Dalla mamma ha ereditato la passione per la musica. La madre però era una ballerina, mentre ora ha una linea di capi d’abbigliamento e gioielli, mentre lei fa la cantante. Con la mamma ha un rapporto speciale, mentre riguardo la sua vita sentimentale si sa meno. È stata legata per più di quattro anni ad un ragazzo di nome Giorgio, ma al momento non si sa se sia fidanzata o meno. Tra le sue passioni c’è l’arte e il cinema, nel tempo libero però le piace fare anche sport, disegnare e viaggiare. Proprio la passione per i viaggi ha permesso a Gaia Gozzi in questi anni di imparare altre lingue. Se il suo volto non vi è sconosciuto, non c’è da stupirsi. Non è infatti nuova al mondo del piccolo schermo, anzi è una vecchia conoscente di un talent…