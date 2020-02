Sanremo 2020, Fiorello cancella la politica: "Abbiamo fatto sparire Salvini, Zingaretti e compagnia"

Fiorello non ha bisogno di molto per costruire un monologo, sono successe così tante cose durante questo Festival di Sanremo che gli basta attingere dall'attualità. E così lo showman siciliano ironizza su quanto accaduto in chiusura della quarta serata: "C'erano Morgan che correva e inseguiva Bugo, Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa e Piero Pelù che struccava Achille Lauro".

Per approfondire leggi anche: "Cosa faceva Fiorello dietro le quinte"

Poi Fiorello fa notare che la politica è finita in secondo piano durante la svolgimento della kermesse: "Zingaretti e Salvini sono spariti dai giornali. Non c'è nessuno che parla di loro né di Sardine e Cinquestelle, si parla solo di Sanremo. Addirittura ho visto Floris discutere di pensioni con Elettra Lamborghini". Infine lo showman siciliano sgancia la bomba tra il serio e il faceto: "I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo bis".