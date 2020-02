Live-Non è la d’Urso, Nina Moric porta Luigi Favoloso in tribunale: “Vi dico tutta la verità”

“Non c’è cronaca rosa. Questa è cronaca”: Nina Moric contro tutti al Live torna a parlare del suo ex, Luigi Mario Favoloso. Che è finito nel vortice delle polemiche dopo la sua scomparsa (durata diversi giorni). La Moric lo accusa di essere stato violento. E lo fa con una denuncia. Dalla tv alle aule di tribunale: la questione diverta rovente. Ma Favoloso si difende dicendo di non aver mai alzato le mani sulla Moric e manda la lettera al mittente (in modo metaforico) dicendo che Nina è autolesionista, come lei stessa avrebbe ammesso nelle interviste secondo Favoloso. Quindi, a detta dell’ex gieffino, i segni sul corpo di Nina sarebbero frutto di autolesionismo. “L’ho denunciato. Voglio precisarlo”, dice Nina. Poi mette le cose in chiaro e dice di aver raccontato dell’autolesionismo e bulimia in passato. “Ora non lo sono più”, racconta Favoloso. Che passa all’attacco per difendersi dalle accuse di Nina. Favoloso, insomma, denuncia la Moric. Tra loro, adesso, tutto precipita. La tesi di Favoloso è di aver difeso Nina da se stessa, sempre in relazione all’autolesionismo. Ma cosa accadrà ora? Con le denunce la partita si giocherà in tribunale, tra carte bollate e giudici. Favoloso, in un’intervista registrata a Torre Del Greco, sostiene che ci sarebbe un complotto contro di lui.

di Francesco Fredella